FIFA wil 2 miljoen terug van Blatter óf Platini

De betaling vond plaats in 2011 en was bedoeld als vergoeding voor werk dat de Fransman tien jaar eerder zou hebben verricht voor de FIFA.

Volgens de bond is ze verplicht om te proberen „het geld terug te krijgen dat illegaal door de ene functionaris aan de andere is betaald.” Blatter was destijds voorzitter van de FIFA, en Platini voorzitter van de UEFA, de Europese voetbalbond. De twee werden eind 2015 bestraft wegens de betaling. Beiden kregen een schorsing van acht jaar opgelegd, die in beroep terug werd gebracht tot zes jaar voor Blatter en vier jaar voor Platini.