Klaver snelt naar WK-finale 400 meter in Nederlands record

Klaver bewees haar vorm ook al in de series door het Nederlands record te verbeteren. Ze klokte toen 50,24 en dook daarmee onder het oude record van 50,37, dat Femke Bol vorig jaar vestigde. In de halve finales snoepte ze er weer wat af. Klaver liep vrijdag ook al heel sterk in de estafette 4x400 meter gemengd, waarin ze met Bol, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen zilver veroverde. Haar splittijd was toen 49,32.

Haar 50,18 was uiteindelijk de zesde tijd in de halve finales. Tweevoudig olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo was de snelste met 49,55. „Ik ben heel blij dat ik gewoon dat laatste stuk naar de finish door kan bijten”, zei Klaver over haar race. „Dat lukt me nu steeds wel en ik snap het niet eigenlijk niet, want in mijn training is niets veranderd.”

Mindset

Ze vermoedde dat het te maken kon hebben met haar mindset. „Ik maak me minder druk om wat de atleten doen die nog achter me zitten als we op die finish afstormen. Die rust in mijn hoofd zorgt er kennelijk voor dat ik ze nu achter me laat.”

Klaver gaf wel toe dat ze zenuwachtiger was dan ooit. „Ik hoop echt dat dat vrijdag in de finale minder is. Maar aan de andere kant; ik heb met die zenuwen wel mijn beste race ooit gelopen. Hoe vet”, aldus de atlete, die de eerste Nederlandse ooit is in een WK-finale op de 400 meter. „Ik hoop dat ik in de finale nog een keer het Nederlands record kan verbeteren.”

Bekijk ook: Net geen medaille voor Van Klinken bij discuswerpen op WK

Hordefenomeen Bol verbaast zichzelf al in halve finales WK

Femke Bol is in de vorm van haar leven. Dat durfde de 22-jarige atlete wel te zeggen op de WK atletiek Eugene, waar ze overtuigend de finale haalde van de 400 meter horden. Ze won haar serie in de halve finales met ogenschijnlijk speels gemak in 52,84.

„Op het laatste stuk zat Shamier Little iets te dicht bij, dus heb ik nog maar even versneld”, sprak ze bijna luchtig na de race. „Ik vond het fijner om eerste te worden. Het is voor mijn zelfvertrouwen goed dat ik makkelijk kon aanzetten zo laat in de race en dat ik zo’n tijd loop. Ik ben zelf ook een beetje verbaasd dat het zo hard gaat. Maar het is ook wel weer mooi dat je jezelf zo kan verrassen.”

Pushen

In de finale zal ze net als op de Olympische Spelen moeten opboksen tegen olympisch kampioene Sydney McLaughlin. De Amerikaanse sensatie liep in haar heat van de halve finales sneller dan Bol: 52,17. Ook de Amerikaanse regerend wereldkampioene Dalilah Muhammad, die met 53,28 de derde tijd liep in de halve finales, is nog niet afgeschreven.

De Amersfoortse, in Tokio winnares van olympisch brons, zei vooral uit te kijken naar de finale. „Ik heb deze race heel makkelijk gelopen. De bedoeling was tussen alle tien de horden vijftien passen te maken en dat lukte. Ik ben ready voor de finale. Ik hoop dat Sydney en Dalilah het beste uit me halen en me pushen op de laatste meters nog wat harder te gaan.”

Bekijk ook: De veelbelovende supersprint van Femke Bol op het WK

Bol weet wat ze moet doen om vrijdagnacht 04.50 uur Nederlandse tijd op scherp te staan. „Ik neem met mijn trainers het raceplan door. Dat heb ik in mijn hoofd al zo vaak gelopen; ik kan er wel op vertrouwen dat ik het kan. Op de finaledag zelf is het dan een kwestie van wat afleiding zoeken en rustig de adrenaline opbouwen. Ik kan mezelf goed oppeppen.”

Een tevreden Femke Bol na haar halve finale. Ⓒ ANP/HH

Hassan na solide 5000 meter naar finale WK, Koster uitgeschakeld

Sifan Hassan heeft zich op de WK eenvoudig voor de finale van de 5000 meter geplaatst. De olympisch kampioene op deze afstand eindigde in haar serie als derde in 14.52,89 en ging rechtstreeks door naar de finale op zaterdag.

Maureen Koster werd uitgeschakeld in de series. De 30-jarige atlete uit Boskoop eindigde in haar serie als negende in een tijd van 15.18,17 en die klassering was onvoldoende. Ze kon nog even hopen dat haar tijd goed genoeg was om als een van de vijf tijdsnelsten door te gaan naar de finale, maar in de tweede heat liepen te veel atletes harder. Koster liep uiteindelijk de 21e tijd.

Bekijk ook: Berusting en zelfverwijt vechten om voorrang in het hoofd van Hassan

Van Diepen naar halve finales 800 meter op WK atletiek

Tony van Diepen heeft op de WK atletiek overtuigend de halve finales van de 800 meter bereikt. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard eindigde in zijn serie als tweede in een tijd van 1.46,59 en plaatste zicht direct. Hij moest alleen de Algerijn Djamel Sedjati voor laten gaan (1.46,39). De halve finales zijn donderdagnacht (Nederlandse tijd).

Ondanks die successen ligt zijn hart bij de 800 meter. Niet voor niets is Tony2Laps zijn koosnaam. Dit jaar liep hij op zijn geliefde afstand eindelijk tijden die ertoe doen. Met een dik persoonlijk record van 1.44,12 siert hij de elfde plaats op de wereldranglijst.

„Ik ben opgelucht”, zei Van Diepen kort na zijn race. „Het is voor het eerst op een groot toernooi dat ik door de series van de 800 meter ben. Doel is een finaleplek halen, dus ik hoop in de halve finales weer mezelf te verbeteren. Dit was een rotrace voor mij, omdat we de eerste ronde langzaam doorkwamen. Dat is niet gunstig voor mij. Vorig jaar op de Olympische Spelen nekte mij dat en werd ik uitgeschakeld in de heats, maar deze keer is het me gelukt.”

Bonevacia mist finale 400 meter op WK atletiek

Liemarvin Bonevacia heeft bij de WK atletiek niet de finale gehaald van de 400 meter. De Nederlands kampioen eindigde in zijn heat van de halve finales als zesde en die klassering was onvoldoende om door te dringen tot de finale. Zijn tijd van 45,50 lag ruim een seconde boven zijn Nederlands record (44,48).

In de series had Bonevacia zich nog redelijk makkelijk door de halve finales gewerkt, maar zijn vierde race in zes dagen eiste kennelijk zijn tol. Hij trok in de tweede bocht wel goed door, maar kon op het laatste stuk naar de finish niet nog eens versnellen en viel terug.

De Amerikaan Michael Norman was de snelste van de drie heats in halve finales. Hij liep 44,30.