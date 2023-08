Leeuwinnen krijgen ondanks kritiek weer arbiter Yamashita; Lineth Beerensteyn traint mee

Wereldvoetbalbond FIFA maakte de aanstelling voor het duel dat zondag om 04.00 uur (Nederlandse tijd) in Sydney wordt gespeeld, vrijdag bekend. Yamashita krijgt de hulp van twee Japanse grensrechters en een vierde official uit Zuid-Korea.

Bondscoach Jonker had na afloop van het duel van Oranje met de VS kritiek op de wijze waarop Yamashita de wedstrijd had geleid en dat de Japanse zo lang had gewacht met het geven van een gele kaart. „Dat had ze veel eerder moeten doen”, zei hij. „Ik vond dit niet goed”, zei hij. Ook Lieke Martens was niet te spreken over de arbiter. „Die zat er soms niet goed bij, dat was onbegrijpelijk.”

Training met Beerensteyn

Oranje trainde vrijdagavond (lokale tijd) kort in Sydney, nadat zij eerder op de dag vanuit het Nieuw-Zeelandse basiskamp Tauranga naar de Australische stad waren gekomen. Alle 23 internationals waren daarbij aanwezig, al verlieten een aantal al na een half uur het veld. Jackie Groenen liep een deel van de training apart en haakte daarna af. Na zo’n drie kwartier was de training voor iedereen afgelopen.

Omdat het een reisdag betrof, gaf bondscoach Andries Jonker zijn speelsters de gelegenheid het rustig aan te doen in het Jubilee Stadium. De eerder geblesseerde Lineth Beerensteyn trainde met de groep mee. Zij zei dat ze hoopt mee te doen in de achtste finale. „Ik voel me goed, ik ben er weer bij en ik train met de groep mee.” Ook Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova, die vorige week nog ziek waren, stonden in Sydney weer op het veld.

Zondag treft Oranje om 04.00 uur (Nederlandse tijd) Zuid-Afrika in de achtste finale van het WK voetbal. Zaterdag volgt nog één laatste training waarin er 11 tegen 11 geoefend kan worden.

Overtoom grensrechter bij achtste finaleduel Zwitserland-Spanje

Franca Overtoom is door de FIFA aangesteld als grensrechter bij de achtste finale op het WK tussen Zwitserland en Spanje. Voor de Nederlandse is het haar derde wedstrijd waar ze actief is op de mondiale eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland. Eerder vlagde ze in de groepsfase bij Brazilië - Panama en Zweden - Italië.

Pol van Boekel zit bij de ontmoeting tussen Zwitserland en Spanje, die zaterdagochtend (Nederlandse tijd) op het programma staat, achter de knoppen als assistent-videoscheidsrechter.