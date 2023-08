Leeuwinnen krijgen ondanks kritiek weer Yamashita als scheidsrechter

Wereldvoetbalbond FIFA maakte de aanstelling voor het duel dat zondag om 04.00 uur (Nederlandse tijd) in Sydney wordt gespeeld, vrijdag bekend. Yamashita krijgt de hulp van twee Japanse grensrechters en een vierde official uit Zuid-Korea.

Bondscoach Jonker had na afloop van het duel van Oranje met de VS kritiek op de wijze waarop Yamashita de wedstrijd had geleid en dat de Japanse zo lang had gewacht met het geven van een gele kaart. „Dat had ze veel eerder moeten doen”, zei hij. „Ik vond dit niet goed”, zei hij. Ook Lieke Martens was niet te spreken over de arbiter. „Die zat er soms niet goed bij, dat was onbegrijpelijk.”