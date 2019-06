Ardennen hoofdgerecht van BinckBank Tour

Met een slechts 96,2 kilometer lange koninginnenrit met start en finish in Houffalize kent de belangrijkste rittenkoers van Nederland en België een uiterst spectaculair hoogtepunt. Deze rit kent onder meer de beklimmingen van Bois des Moines en Saint-Roch en telt zo’n 5000 hoogtemeters wat ongekend veel is voor zo’n korte rit.

Twee dagen na deze Ardennen-rit staat er in het centrum van Den Haag een 8,5 kilometer lange tijdrit. Met slechts negen bochten over een vlak parcours is dit een chrono voor de echte specialisten. De laatste rit eindigt traditioneel op de Muur van Geraardsbergen en kent talrijke beklimmingen in de Vlaamse Ardennen. De andere vier ritten lijken vooral op het lijf van de sprinters te zijn gemaakt.

Naast alle WorldTour-ploegen gaf organisator Rob Discart gisteren ook al wildcards aan het Nederlandse Roompot-Charles, aan de Franse formatie van Niki Terpstra Total – Direct Energie en aan Topsport Vlaanderen.

Etappeschema BinckBank Tour 2019

ma 12.08: Beveren – Hulst (167,7 km)

di 13.08: Blankenberge – Ardooie (167,9 km)

wo 14.08: Aalter – Aalter (137,8 km)

do 15.08: Houffalize – Houffalize (96,2 km)

vr 16.08: Riemst – Venray (184,9 km)

za 17.08: Den Haag - Den Haag (individuele tijdrit – 8,5 km)

zo 18.08: Sint-Pieters-Leeuw – Geraardsbergen (178,6 km)