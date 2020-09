Donny van de Beek wordt de dertiende (en duurste) Nederlander die in het ’Theatre of Dreams’ het wereldberoemde rode shirt van Manchester United mag dragen. Maar wie waren die vliegende Hollanders die MaraDonny voorafgingen? Voor de gelegenheid een droomelftal van The Red Devils, opererend in het oer-Britse vier-vier-twee-systeem. De coach laat zich raden.