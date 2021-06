Matthijs de Ligt ’bijna trots’ op kritiek van Marco van Basten

Matthijs de Ligt tijdens de persconferentie van vrijdag. Ⓒ EPA

ZEIST - Matthijs de Ligt is allerminst uit het veld geslagen door de snoeiharde kritiek van Marco van Basten, die bij de NOS zei dat de verdediger in Italië weinig heeft opgestoken. ,,Hij gaf een compliment en een klein beetje kritiek. Daar ben ik allebei heel blij mee, want dat betekent dat ik me weer kan verbeteren”, reageert de verdediger van Oranje. ,,Als meneer Van Basten dat zegt, is het alleen maar goed, denk ik.”