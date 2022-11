Iran in zinderende slotfase langs tien man Wales

Bij Iran waren er na de forse nederlaag tegen Engeland (6-2) enkele wijzigingen, wat ten koste ging van Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh. Bij Wales stond aanvoerder Gareth Bale wel gewoon in de basis. De 33-jarige aanvaller van Los Angeles FC kwam daardoor op 110 interlands, waarmee hij recordinternational van zijn land werd.

De eerste kans in het duel tussen de nummer 19 (Wales) en 20 (Iran) van de FIFA-ranking was voor Wales via Kieffer Moore, die na een goede voorzet vanaf rechts de bal niet langs Seyed Hossein Hosseini kreeg. Aan de andere kant leken de Aziaten na een kwartier op voorsprong te komen. Ali Gholizadeh werkte binnen na een schitterende combinatie met Sardar Azmoun, maar bij de laatste pass stond Gholizadeh buitenspel. Vervolgens gebeurde er lang amper wat, maar in de slotfase van de eerste helft kwam Azmoun een paar schoenmaten te kort om de openingstreffer binnen te tikken. Ook schoot Ahmad Nourollahi nog van afstand recht op Wayne Hennessey af.

Paal

Vijf minuten na de pauze hield de doelman met de nodige hulp zijn doel schoon. In een seconde of vijftien tijd schoten Azmoun en Gholizadeh op de paal, waarna bij dat laatste schot Azmoun de rebound inkopte, maar Hennessey met een reflex redding bracht. Iran kwam in die fase beter en beter in de wedstrijd met af en toe ook fraaie technische hoogstandjes, alleen de verdiende openingstreffer bleef uit. Dat was ook de verdienste van Hennessey, die ruim een kwartier voor tijd met zijn vingertoppen een inzet van Saeid Ezatollahi naast tikte.

Wayne Hennessey moet inrukken. Ⓒ Pro Shots

Diezelfde Hennessey moest zes minuten voor tijd - kort na een zeldzame kans van Wales - inrukken, nadat hij Mehdi Taremi torpedeerde. Met tien man was het voor Wales een kwestie van overleven, al werden de Britten door de enorme risico’s die Iran nam ook nog een paar keer dreigend. In de achtste minuut van de blessuretijd viel de treffer alsnog voor Iran. Roozbeh Cheshmi kreeg de bal voor zijn voeten en haalde vanaf twintig meter feilloos uit. De 2-0 viel even later ook nog op de counter via rechtsback Ramin Rezaeian.