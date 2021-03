Drietal uit Welshe selectie gezet na negeren van de avondklok

De spelers zullen per direct terugkeren naar hun clubs, respectievelijk West Bromwich Albion, Schalke 04 en Leeds United. De FAW onthoudt zich van verdere commentaren over dit incident, maar het drietal zou de avondklok hebben genegeerd

Wales was afgelopen woensdag de eerste tegenstander van België (3-1 nederlaag) in de kwalificatiecampagne voor het WK 2022. Zaterdag speelden de Welshmen een oefenwedstrijd tegen Mexico (1-0 winst) en dinsdag staat een nieuwe WK-kwalificatiewedstrijd op het menu tegen Tsjechië.

Tsjechië zal dus een uitgedunde selectie van Wales treffen. Al maakte van de drie betreffende enkel Roberts speelminuten tegen België. Hij viel in minuut 66 in. In de oefenwedstrijd van zaterdag tegen Mexico kwamen de andere twee ook in actie.

Rabbi Matondo

Opmerkelijk is dat Rabbi Matondo de voorbije dagen ook al veel in het nieuws was. De speler is een van de vele donkere spelers die de laatste tijd racistisch bejegend wordt op social media. Hij verweet bijvoorbeeld Instagram niet in te grijpen. Facebook maakte dinsdag bekend accounts die de aanvaller beledigen verwijderd worden.