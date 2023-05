Zorgen over eigen ’betonplaat’: FC Emmen gaat proefdraaien op hoofdveld amateurclub

„Deze mat is door het intensieve gebruik in de loop der jaren redelijk hard geworden”, zegt Dick Lukkien tegen Dagblad van het Noorden. De hoofdtrainer van Emmen spreekt van een ’betonplaat’ waar zijn spelers overheen moeten lopen. „Spelers krijgen er last van en ook de medische staf vindt het niet ideaal. Het is eigenlijk niet aan mij om te oordelen, maar persoonlijk zou ik zeggen dat de mat aan vervanging toe is.”

Technisch manager Mike Willems en teammanager Antoine van der Linden waren vrijdagochtend op bezoek bij SVBO, ruim een kilometer bij FC Emmen vandaan. Na de training van maandag op het complex van de amateurclub is het aan Lukkien of de selectie er de komende weken blijft terugkomen.

FC Emmen speelt dit weekend uit tegen AZ en treft volgende week zondag Feyenoord in eigen huis.