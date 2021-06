Vrouw met Opi-Omi-bord gevlucht: organisatie Tour de France dient klacht in

Hét moment dat de valpartij veroorzaakte. Ⓒ screenshot

Amsterdam - De openingsetappe in de Tour de France werd ontsierd door twee massale valpartijen. De eerste werd veroorzaakt door iemand die vooral zelf in beeld probeerde te komen en met een kartonnen bord stond te zwaaien. Tour-baas Christian Prudhomme is woest op de toeschouwer.