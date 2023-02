AZ komt met de schrik vrij tegen hekkensluiter SC Cambuur

De Friezen konden de nummer drie van de ranglijst een helft lang bijbenen, maar werden na rust van het kastje naar de muur gespeeld, maar kwamen in de slotfase na een late tegentreffer én een afgekeurde treffer nog akelig dicht in de buurt van een gelijkspel.

AZ wipt door de driepunter over nummer twee Ajax heen, maar de Amsterdammers hebben zondag (14.30 uur) nog een uitwedstrijd tegen Vitesse te goed. Cambuur, dat concurrent FC Groningen zag winnen van Excelsior (3-0), raakt door de zestiende nederlaag van het seizoen verder in de penarie.

Weerzien Johnsen

SC Cambuur liet het eerst van zich horen en dat deed het via de spits die tussen 2018 en 2020 in Alkmaar onder contract stond, maar achter het schot van Bjorn Johnsen zat weinig kracht. AZ antwoordde met een ziedend schot van Yuki Sugawara op de vuisten van Robbin Ruiter.

Dé kans van de openingsfase was voor Johnsen, na een slippertje van de jonge Wouter Goes. De lange Noor die als AZ-speler slechts zevenmaal een basisplaats afdwong, had een vrije doortocht richting het doel van Mathew Ryan, maar ergens onderweg kreeg hij ruzie met de bal.

Achter standbeen

In het tweede gedeelte van de eerste helft deed Michael Breij namens de gasten te weinig met twee kansjes en kopte Vangelis Pavlidis uit vrije positie naast. De doorgaans zo koele Griek verprutste vervolgens een enorme kans doordat hij langs een voorzet van Sugawara maaide. Een kunstzinnige doelpoging van Mijnans achter zijn standbeen bereikte ook niet het beoogde resultaat.

Vangelis Pavlidis staat op het punt om uit te halen. Ⓒ ProShots

Het was dezelfde Mijnans die vlak voor rust druk zette op Cambuur-verdediger Leon Bergsma. Deze schoot in de stress, speelde de bal pardoes in de voeten van Odgaard. De Deen vond Pavlidis, die zijn minst grote van drie kansen wel benutte door Ruiter met een droog schot in de korte hoek te verslaan: 1-0. Ruiter had vervolgens nog een katachtige reflex op een kopbal van dezelfde Odgaard, waardoor de wedstrijd halverwege nog een wedstrijd bleef.

Afgekeurde goals

Na rust werden het grote verschil op de ranglijst ook duidelijk zichtbaar in het veld. De thuisclub speelde min of meer met de Friezen, maar een tweede treffer bleef aanvankelijk uit. Opnieuw was Pavlidis met twee kansen en een afgekeurde goal de gevaarlijkste man. Het is dat de Griekse goaltjesdief tien minuten na rust een half metertje buitenspel stond, want bij een geldige treffer had hij zich de nieuwe topscorer van de Eredivisie mogen noemen.

AZ dacht de buit in de 69e minuut binnen te hebben, nadat Cambuur-doelman Ruiter en rechtsback Doke Schmidt elkaar lelijk in de weg liepen waardoor Karlsson de bal in het lege doel kon prikken. Wat niemand had gezien ontging de VAR echter niet: de Zweed had in het gedrang hands gemaakt.

Geen genadeklap

Maar goed, nog een tegentreffer hing in de lucht voor de ploeg van Sjors Ultee. Uit een afgeketste AZ-corner joeg Kerkez de bal hard op doel. Die smoorde in de Leeuwarder doelmond, maar uit de scrimmage die volgde was de 18-jarige Goes attent en maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie: 2-0. Het leek de genadeklap voor de gasten.

Leek, omdat de ervaren AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos een domme sliding maakte, nadat Robin Maulun hem aan de rechterkant van het strafgebied voorbij was gerend. Johnsen, die voor AZ tweemaal scoorde, schoot vanaf de stip onberispelijk binnen (2-1) en liep twee minuten later met zijn rug bijna ongewild de gelijkmaker binnen.

Paniek in de zestien

Ineens was het hek van de dam in Alkmaar en liet Cambuur-invaller Vincent Pichel het net achter Ryan bollen, maar tot zijn ontzetting deed hij dit uit een buitenspelsituatie. Een rode kaart van Cambuur-captain Mees Hoedemakers, ook al een ex-AZ’er, deed zijn ploeg in een alles-of-niets-offensief geen goed.

Zelfs met tien man kreeg Cambuur echter nog een grote kans, maar Navarone Foor schoot in blessuretijd te gehaast en hard over. Zo bleef AZ in tegenstelling tot de wedstrijden tegen FC Utrecht en Feyenoord een late tegenslag bespaard.