Estafetteploeg 4x400 meter gemengd grijpt zilver op WK atletiek

Het viertal op de 4x400 meter estafette gemengd veroverde het zilver. Het team van de Dominicaanse Republiek was in de finale net iets sneller, 8 honderdsten om precies te zijn. Het Amerikaanse kwartet behaalde het brons.

Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Tony van Diepen en Femke Bol renden in de finale naar een Nederlands record van 3.09,90.

Femke Bol

De derde plek leek het maximaal haalbare in de finale. De Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten namen meteen afstand van de rest van het veld. Bonevacia, Klaver en Van Diepen slaagden er niet in om die twee ploegen bij te houden. Ook slotloopster Bol leek niet dichterbij te komen, maar op de laatste 100 meter liep ze ineens nog heel snel in op de twee atletes voor haar. Ze kwam nipt tekort voor goud.

Femke Bol schenkt Nederland nog bijna het goud. Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse atletiek vierde al eerder internationaal succes op de 4x400 meter. De mannenploeg veroverde vorig jaar zelfs zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won ook de World Relays en de Europese kampioenschappen indoor.

Op het betrekkelijk nieuwe onderdeel gemengde estafette was er nog geen medaille gehaald. Bonevacia, Klaver, Bol en Ramsey Angela eindigden vorig jaar in Tokio als vierde.

Schilder direct scherp

Jessica Schilder plaatste zich voor de finale van het kogelstoten. De 23-jarige Volendamse kwam bij haar eerste poging in de kwalificaties in stadion Hayward Field tot een afstand van 19,16 meter. Dat was ruim over de vereiste 18,90 meter om een finaleplek af te dwingen.

Schilder verraste in februari met een stoot van 19,72 meter indoor, een afstand waarmee ze ineens de wereldranglijst aanvoerde. In maart volgde internationaal succes met de bronzen medaille bij de WK indoor in Belgrado. Ze zette haar progressie voort in de buitenlucht door bijna iedere wedstrijd het Nederlands record aan te scherpen. Bij de NK in Apeldoorn eind juni zette ze het op 19,68 meter.

Jessica Schilder in actie. Ⓒ ANP/HH

Schilder eindigde in de kwalificaties als vierde. De Chinese Lijiao Gong, regerend olympisch kampioene, was de beste met 19,51.

Jorinde van Klinken en Benthe König, de andere twee Nederlandse atleten bij het kogelstoten, haalden de finale niet. Van Klinken noteerde 18,19 meter en WK-debutante König kwam tot 17,51 meter. Hun afstanden waren ver verwijderd van de limietafstand of een plek bij de beste twaalf.