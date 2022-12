Van Gaal geeft ’Messi-rol’ aan selectielid zonder speelminuten

Bondscoach Louis van Gaal kijkt toe bij een onderonsje tussen Jurriën Timber, Noa Lang en Virgil van Dijk. Ⓒ ANP/HH

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond de kwartfinale van het WK tegen Argentinië en natuurlijk is de grootste opdracht om Lionel Messi aan banden te leggen. Bondscoach Louis van Gaal gaf op de afsluitende training in aanloop naar de kraker de ’Messi-rol’ aan een speler die dit toernooi nog niet in actie kwam voor Oranje.