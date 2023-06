Max Verstappen houdt huis in natte laatste training in Montréal

Verstappen ging op het Circuit Gilles Villeneuve rond in 1.23,106. Hij was op de intermediate-band een kleine drie tienden sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc. Dat was ook direct de enige die nog enigszins in de buurt van Verstappen bleef. Fernando Alonso (Aston Martin) noteerde de derde tijd, maar wel op bijna 1,4 seconde achterstand op de Nederlander.

De training lag halverwege enige tijd stil na een crash van Carlos Sainz, Leclercs teamgenoot bij Ferrari. Het Italiaanse team lijkt het qua snelheid vooralsnog goed voor elkaar te hebben in Montréal. Op vrijdag zag de racesimulatie van met name Leclerc er ook sterk uit. Verstappen was op vrijdag tijdens die overwegend droge training nog niet tevreden over zijn auto, met name wat betreft de manier waarop de RB19 over de hobbels en kerbstones acteerde.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de zeventiende tijd tijdens de derde training, op ruim 2,7 seconde van de regerend wereldkampioen. Nyck de Vries (AlphaTauri) zette de zestiende tijd neer. In de laatste minuten werd er niet meer gereden, omdat de regen heviger werd.

De kwalificatie begint zaterdag om 22.00 uur Nederlandse tijd. Ook dan is er nog kans op regen. Zondag lijkt het overwegend droog te blijven.

