Wielrenner gereanimeerd na nare valpartij

Zo kwakte Michael Goolaerts van de Belgische formatie Vérandas Willems-Crelan op de tweede kasseistrook hard tegen de grond. De wielrenner bleef roerloos liggen.

Ploegleider Michiel Elijzen heeft in gesprek met de NOS opheldering gegeven over de situatie van Goolaerts. "Michael heeft een hartstilstand gehad en is gereanimeerd. Hij is meerdere keren teruggebracht, maar is op dit moment nog steeds niet stabiel."

Klik HIER voor een foto. Let op: het beeld kan als schokkend worden ervaren.

Door een andere grote valpartij in het peloton, op de eerste kasseistroop, raakten meerdere kanshebbers achterop. Greg Van Avermaet, Yves Lampaert en Oliver Naesen moesten zodoende al vroeg krachten verspelen om weer aan te sluiten. Geraint Thomas moest zelfs afstappen.

Ook Mads Würtz Schmidt van Katusha kwam op de eerste sector lelijk ten val. De Deen bleef lang in de foetushouding liggen en werd uiteindelijk uit koers genomen.

Niki Terpstra is na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen de grote favoriet voor de overwinning.