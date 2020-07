Hull City evenaart dieptepunt uit 1911: met 8-0 verliezen

De ploeg van verdediger Jordy de Wijs (ex-PSV en ex-Excelsior) verloor met historische cijfers: 8-0. Bij de rust leidde de superieure thuisclub al met 7-0. Kieran Dowell was topscorer van het duel met drie treffers.

Volgens databureau Opta evenaarde Hull City met die blamerende nederlaag het dieptepunt van de club in competitieverband uit 1911. Toen werd er eveneens met 8-0 verloren van Wolverhampton Wanderers.

Voor Wigan Athletic was het de grootste competitiezege ooit in de clubhistorie. Voor het noodlijdende Wigan dreigt niettemin een aftrek van twaalf punten vanwege de slechte financiële huishouding. Daarmee zou Wigan, dat uitstel van betaling heeft aangevraagd, in degradatiegevaar komen. Hull City is met twee competitieronden te gaan eveneens nog allerminst veilig.