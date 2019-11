Rico versus Badr krijgt upgrade

Rico Verhoeven tegen Badr Hari tijdens Glory Collision Ⓒ Richard Sijmons

Amsterdam - Het titanengevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari krijgt het label dat het verdient. Glory maakt vandaag bekend dat Collision 2 alsnog wordt omgedoopt tot officieel wereldtitelgevecht in het zwaargewicht. De organisatie is overstag gegaan na lang aandringen van kickboksfans over de hele wereld.