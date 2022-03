Teamgenoot uit Oekraïne sprakeloos door geste in oorlogstijd van Donny van de Beek

„Donny van de Beek, een wereldspeler, vertelde me dat hij een huis wil huren, in Nederland of Polen. Om vluchtelingen op te halen bij de grens en daar onder te brengen. Ik weet niet hoe ik mensen als hij moet bedanken”, zo verklaarde Mykolenko in gesprek met de Oekraïense krant Tribuna.

Sowieso is Mykolenko verrast door het warme bad dat de club uit Liverpool volgens hem is in deze voor hem zware tijd. „Iedereen is naar me toegekomen om te vragen hoe het met mijn familie en vrienden gaat”, is de linksback dankbaar.

Vitaliy Mykolenko klapt richting de fans van Everton. Ⓒ ANP/HH

„Ook de hoofdtrainer kwam naar me toe en vertelde me dat als ik rust en tijd nodig had, ik die gewoon kon nemen. De materiaalman zei: ’Ik ben op de hoogte van je situatie en begrijp hoe moeilijk het voor je is. Kom bij me eten, dan praten we erover.’ En een fysiotherapeut bood een kamer en een bed voor twee personen aan, voor vluchtelingen die nergens onderdak kunnen krijgen. Ik ben echt verrast door alle support. Eerlijk gezegd ben ik zelfs een beetje geschokt.”

Van de Beek wordt sinds de winterstop door Everton gehuurd van Manchester United. De oud-Ajacied, waarvoor in de zomer van 2020 bijna 40 miljoen euro werd neergelegd, kwam tot dusver zes keer in actie voor The Toffees, die de zeventiende plaats bezetten in de Premier League.

Mykolenko werd eerder dit jaar door Everton voor 23 miljoen euro overgenomen van Dinamo Kiev. De 21-voudig Oekraïens international heeft inmiddels zes keer het shirt van de club gedragen.