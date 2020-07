Herbeleef GP Hongarije: Verstappen pakt na crash in opwarmronde toch tweede plek

Onze verslaggever Erik van Haren was ter plekke en deed live verslag. Herbeleef hieronder aan de hand van zijn tweets de derde race van het seizoen.

Verstappen worstelde het hele weekeinde met de afstelling van zijn Red Bull-bolide. „Ik heb geen balans en geen grip. En ja, dan sta je daar”, zei Verstappen na de kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de zevende plek.

Vorig jaar veroverde de Nederlander op de Hungaroring z’n eerste poleposition in de Formule 1, nu zat hij maar liefst 1,4 seconde achter Lewis Hamilton, de wereldkampioen die al voor de negentigste keer in z’n carrière ’pole’ veroverde. De Mercedessen domineren ook dit seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hamilton zegevierde vorige week in Oostenrijk, zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas was een week daarvoor de sterkste in de openingsrace van het seizoen.

