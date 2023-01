Premium Het beste van De Telegraaf

’Grootste zege van mijn leven’ Hierom stortte Novak Djokovic in na 10e titel in Melbourne

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Novak Djokovic valt in de armen van zijn familie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In de spelersbox, omgeven door zijn familie en andere dierbaren, stortte Novak Djokovic in na zijn 6-3, 7-6 (4) en 7-6 (5) overwinning op Stefanos Tsitsipas. Overmand door emoties kwam het besef dat hij voor de tiende keer de Australian Open had gewonnen, een jaar nadat hij Australië was uitgezet, omdat hij ongevaccineerd en met een niet deugend visum wilde meedoen aan zijn favoriete grandslamtoernooi.