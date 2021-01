Novak Djokovic werkt Australië op de zenuwen

Novak Djokovic deed een poging om de quarantainemaatregelen voor onder meer de Nederlander Botic van de Zandschulp te versoepelen, maar dat kwam de nummer één van de wereld vooral op kritiek te staan. Djokovic heeft een brief gestuurd naar de organisatie van de Australian Open met de vraag of de maatregelen kunnen worden versoepeld. In de vrijwel coronavrije deelstaat Victoria is dat verzoek slecht gevallen.

„Een egoïstische, politieke move van Djokovic”, oordeelde Sam Groth, een voormalig tennisprof. Djokovic had onder meer gepleit voor het inkorten van de quarantaineperiode voor de tennissende pechvogels. „Dat is belachelijk. Het is ook beledigend naar de Aussies die het hebben moeten doorstaan. Dacht Djokovic dat de premier zou zeggen: ’Is goed, Novak. Wat jij wil.’ Hou toch op”, haalde Groth hard uit.

Bekijk ook: Chaos en irritatie drie weken voor start Australian Open

Bekijk ook: Botic van de Zandschulp zat op coronavlucht en wacht isolatie in Melbourne

Djokovic is met een aantal andere topspelers, onder meer Rafael Nadal en Serena Williams, niet in Melbourne maar in Adelaide. Daar wacht voor de tenniselite een demonstratietoernooi. De topspelers hebben meer bewegingsvrijheid dan de rest van het spelersveld 700 kilometer verderop.