Tom Dumoulin stapt af in de Giro d’Italia. Ⓒ AFP

Tom Dumoulin moet nog minimaal een jaar wachten om een gooi te doen naar een eindzege in de Ronde van Frankrijk. De Limburger is niet op tijd hersteld van zijn knieblessure en moet over enkele weken ’s werelds grootste wielerronde laten schieten. De wielerfans zaten ruim een maand tussen hoop en vrees. We brengen vanaf de valpartij in de Ronde van Italië alles rond het drama van Dumoulin in kaart.