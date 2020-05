Bundesliga: Leipzig morst, Schreuder wint, zorgen nemen toe bij Schalke

De bezoekers kwamen al snel op voorsprong door een goal van Marko Grujic in de 9e minuut. Lukas Klostermann maakte in de 24e minuut van het harde duel de gelijkmaker met een rake kopbal.

Na rust bleven de ploegen redelijk gelijkwaardig aan elkaar, maar de getalsverhouding op het veld veranderde nadat Marcel Halstenberg van Leipzig in de 63e minuut na zijn tweede gele kaart in korte tijd mocht inrukken met rood. De thuisploeg van coach Julian Nagelsmann kwam in de 68e minuut met een man minder toch op 2-1. De ervaren Hertha-keeper Rune Jarstein leek de inzet van Patrik Schick te keren, maar hij duwde zelf de bal alsnog over de lijn.

Leipzig kon de krappe voorsprong niet vasthouden. Hertha-middenvelder Matheus Cunha, die afgelopen winter voor 18 miljoen euro van Leipzig was overgenomen, werd in de 82e minuut onderuitgehaald in het zestienmetergebied. Krzysztof Piatek benutte de strafschop voor de club uit Berlijn en bracht de eindstand op 2-2. Javairo Dilruson viel nog in de 71e minuut in bij de club uit Berlijn

Schreuder euforisch

Trainer Alfred Schreuder was de hervatting van de Bundesliga niet al te goed begonnen. Uit de eerste twee duels verzamelde hij met Hoffenheim slechts één punt. Nu heeft Hoffenheim daar tegen 1. FC Köln drie punten bij op kunnen tellen.

Na elf minuten schoot Christoph Baumgartner zijn ploeg op voorsprong. Dezelfde speler verdubbelde vlak na rust de voorsprong. Vroeg in de tweede helft deelde Hoffenheim al de genadeklap uit toen Steven Zuber de 3-0 voor zijn rekening nam.

Het was een duel waarin veel gebeurde. De formatie van Hoffenheim had tijdens de wedstrijd een haat-liefde-verhouding met de VAR. Eerst greep de VAR in de 25e minuut in bij een uiterst grove overtreding van Köln-verdediger Sebastiaan Bornauw, die uiteindelijk van het veld werd gestuurd. Een kwartier later liet de VAR zich opnieuw zien door een doelpunt van Baumgartner af te keuren wegens buitenspel. De wedstrijd eindigde in 10 tegen 10, aangezien Benjamin Hübner ook vroegtijdig de kleedkamers opzocht na zijn tweede gele kaart. Mark Uth, die in de Eredivisie speelde voor Heracles en Heerenveen, miste een kwartier voor tijd een strafschop namens Köln.

Schalke blijft zwalken

Het is Schalke 04 opnieuw niet gelukt om te winnen. Dit keer moest het zijn meerdere erkennen in degradatiekandidaat Fortuna Düsseldorf.

Die Königsblauen kwamen in een saai duel vroeg in de tweede helft op voorsprong dankzij Weston McKennie. De club uit Gelsenkirchen kon die voorsprong echter niet vasthouden. Een kwartier na de tegentreffer stelde Fortuna orde op zaken, door zelf twee doelpunten te maken. Schalke kon een derde nederlaag op rij sinds de hervatting van de Bundesliga niet voorkomen.

Nederlands getint

FSV Mainz 05, met Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius in de ploeg, haalde een punt weg bij FC Union Berlin: 1-1. Ridle Baku scoorde voor Mainz na 13 minuten, Marcus Ingvartsen voorkwam een nederlaag voor de thuisploeg door na 33 minuten te scoren uit een vrije trap. Union moest de wedstrijd daarna uitspelen met tien man na een rode kaart voor Robert Andrich.

FC Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw na 75 minuten inviel, stelde in het eigen stadion teleur tegen de nummer laatst SC Paderborn. Het duel eindigde zonder doelpunten (0-0).

Speelronde 28

Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 1-1

Hoffenheim - 1. FC Köln 3-1

Augsburg - Paderborn 0-0

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 2-1

Leipzig - Hertha 2-2

Dortmund - Bayern 0-1

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 1-4

Eintracht Frankfurt - Freiburg 3-3

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0-0

