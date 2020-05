Bundesliga: Weer puntenverlies voor Leipzig

Leipzig speelde het laatste half uur met tien man. De Nederlander Javairô Dilrosun viel in bij Hertha BSC na 70 minuten.

De bezoekers kwamen al snel op voorsprong door een goal van Marko Grujic in de 9e minuut. Lukas Klostermann maakte in de 24e minuut van het harde duel de gelijkmaker met een rake kopbal.

Na rust bleven de ploegen redelijk gelijkwaardig aan elkaar, maar de getalsverhouding op het veld veranderde nadat Marcel Halstenberg van Leipzig in de 63e minuut na zijn tweede gele kaart in korte tijd mocht inrukken met rood. De thuisploeg van coach Julian Nagelsmann kwam in de 68e minuut met een man minder toch op 2-1. De ervaren Hertha-keeper Rune Jarstein leek de inzet van Patrik Schick te keren, maar hij duwde zelf de bal alsnog over de lijn.

Leipzig kon de krappe voorsprong niet vasthouden. Hertha-middenvelder Matheus Cunha, die afgelopen winter voor 18 miljoen euro van Leipzig was overgenomen, werd in de 82e minuut onderuitgehaald in het 16-metergebied. Krzysztof Piatek benutte de strafschop voor de club uit Berlijn en bracht de eindstand op 2-2.