Itzhak de Laat en Suzanne Schulting schitteren in Thialf

door onze Telesportredactie

Het eindklassement van de Invitation Cup werd gewonnen door Itzhak de Laat en Schulting. De Laat deed dat door twee tweede plaatsen en een vierde plaats, waarmee hij Knegt voorbleef.

Eerder pakte Yara van Kerkhof de zege op de 500 meter. Ze profiteerde van een val van Schulting en Selma Poutsma. Dat leverde Schulting een penalty op. Jens van Wout won bij de shorttrackers de 500 meter. Hij bleef in de finale De Laat, Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt voor.

Op de 1000 meter was Schulting, de regerend olympisch kampioene, duidelijk de sterkte. Ze won voor Xandra Velzeboer en Poutsma. Knegt won de 1000 meter ook afgetekend. De Israëliër Vladislav Bykanov eindigde als tweede, voor Dylan Hoogerwerf. De Laat viel door een actie van Bykanov stil en eindigde als vierde.

Knegt stond ruim een jaar aan de kant nadat hij bij een ongeval in zijn huis derdegraadsbrandwonden had opgelopen. De Fries moest lang revalideren en maakte vorig seizoen in februari zijn rentree bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht.

De Invitation Cup is de eerste internationale wedstrijd van het seizoen, waar ook shorttrackers uit België, Frankrijk en Israël aan meedoen. De shorttrackers rijden volgend weekend de NK afstanden in Heerenveen. De International Invitation Cup, die in oktober op het programma stond, werd door de Nederlandse schaatsbond KNSB afgelast vanwege de coronacrisis.