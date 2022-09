Kökcü laat zien wie de leider is bij Feyenoord

Niet zijn spel maar het feit dat hij in Italië de net uit Mexico binnengekomen spits Santiago Gimenez liet wegkomen met de bal bij de penaltystip zorgde her en der voor twijfel over zijn rol als captain van Feyenoord. In het veld werd leiderschap gevraagd, maar de Turkse international wilde juist daar in Rome op een avond die toch al niet geweldig verliep voor Feyenoord, de boel niet laten ontsporen. En zeker niet met een buitenlander die op het allerlaatste moment is binnengestroomd en ook de helft van alle besproken zaken nog niet mee bleek te krijgen.

Kökcü vond het wijs om die avond de verstandigste te zijn en wist dat Gimenez na afloop in de kleedkamer wel op zijn nummer zou worden gezet. Dat is ook gebeurd en de Mexicaan zal het niet in zijn hoofd halen om nog een keer de afspraken aan zijn laars te lappen. Los van het feit dat de hyper-ambitieuze Gimenez volgens trainer Arne Slot nooit het lijstje met penalty-nemers in de kleedkamer had gezien.

Foto op social media

De foto van Kökcü en Gimenez samen, die via de social media snel werd gedeeld en waarop ze weer als vrienden werden neergezet, was natuurlijk voor de bühne. De hiërarchie in een kleedkamer van Feyenoord wordt bepaald door het vertrouwen dat andere spelers in hun aanvoerder hebben en niet door een fotootje. En dat vertrouwen is er in de middenvelder, die van Slot ook heel bewust de band om zijn arm heeft gekregen.

Kökcü is de man die de grootste invloed heeft gehad op het spel van Feyenoord in het fraaie Europese seizoen dacht net achter de rug is. Bovendien vindt de coach het belangrijk om een speler van de club de band te laten dragen. Het Rotterdamse Legioen is die mening kennelijk ook toegedaan, want na zijn goal werd Kökcü hartstochtelijk toegezongen en zocht hij zelf ook de meest fanatiek aanhang op. Voor het vak sloeg hij tot twee keer toe met zijn vuist door de lucht en daarmee kwam naast de vreugde ook zijn gevoel over de afgelopen dagen los.

Oussama Idrissi probeert Shurandy Sambo af te schudden. Ⓒ ProShots

Het beste bewijs dat de zaken zijn opgelost kwam een kwartier voor het einde, toen de al na een uur ingevallen Gimenez een fraaie actie van de debuterende Braziliaan Paixao afrondde met een echte spitsenactie (3-0) en Kökcü de Mexicaan hartstochtelijk feliciteerde met zijn doelpunt.

Vele wisselingen

Eerder in de wedstrijd had Javairo Dilrosun de 2-0 al voor zijn rekening genomen. Die laatste stond op een nieuwe positie, namelijk op tien. Dat had alles te maken met een aantal verschuivingen (geen Szymanski, geen Walemark, wel een in de basis debuterende linksback Lopez) die Slot moest doen na de fysiek zware avond tegen Lazio.

Aan de kant van Sparta wisten ze niet goed wat ze met dit elftal van Feyenoord aan moesten. Op zoveel wisselingen en zoveel nog onbekende spelers was eigenlijk geen voorbereiding mogelijk. De ploeg van Maurice Steijn, die met Jonathan de Guzman een ex-Feyenoorder in de gelederen had, was in de eerste helft vooral zoekende. De Guzman kon na zijn lange zwerftocht door Europa niet het verschil maken tegen zijn oude club en werd na een uur gewisseld.

Pas in het tweede bedrijf zag de Kasteelclub kans om zelf wat uit te richten en wat plaagstoten uit te delen. Tobias Lauritsen kreeg vroeg in de tweede helft een grote kans, maar schoot over.

Het geloof om er nog wat van te maken verdween snel bij de bezoekers toen Gimenez in de spits kwam en de Braziliaan Paixao op de linkervleugel met een raketmotortje werd geposteerd. De Mexicaan werd al snel gelanceerd en tekende voor de 3-0.

Sturm Graz wint ook

Sturm Graz heeft in de Oostenrijkse voetbalcompetitie een kleine zege behaald. De komende tegenstander van Feyenoord in de Europa League won dankzij doelpunten van invaller Ivan Ljubic en de 19-jarige Nederlander Emanuel Emegha (ex-Sparta) met 2-0 bij SK Austria Klagenfurt.

Feyenoord ontvangt Sturm Graz, dat nu derde staat in Oostenrijk, donderdag in Rotterdam. Het elftal van trainer Slot wil zich revancheren voor de nederlaag in de openingsronde tegen Lazio (4-2). Sturm Graz begon de Europa League met een zege op FC Midtjylland: 1-0.