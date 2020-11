Tiger Woods geen favoriet in Masters: ’Maar vlak hem nooit uit’

Tiger Woods Ⓒ ANP/HH

The Masters en Tiger Woods worden vaak in één adem genoemd, en niet voor niets. In 2019 won hij de voor velen meest prestigieuze golfmajor voor de vijfde keer, waarmee hij nog slechts één zege verwijderd is van het record van Jack Nicklaus. Woods’ zesde groene colbert lijkt in deze 84e editie, die door corona van april werd verplaatst naar deze week, echter ver weg. Al zijn verschillende oud-winnaars het over één ding met elkaar eens: ’Vlak Woods nooit uit’.