Hofstede technisch manager Telstar tot zomer 2025

12:10 uur Telstar heeft het contract van technisch manager Peter Hofstede met 2,5 jaar verlengd tot medio 2025. De oud-speler vervulde de rol sinds afgelopen zomer op interim-basis na het vertrek van Andries Jonker, die bondscoach werd van de Nederlandse voetbalsters.

„Ik waardeer het vertrouwen van de clubleiding dat ik de komende seizoenen de ingeslagen weg kan voortzetten”, aldus oud-profvoetballer Hofstede, die eerder een technische functie had bij ADO Den Haag en De Graafschap. „Er ligt een goede basis en daarmee een mooie uitdaging om ons de komende jaren verder te ontwikkelen op technisch gebied, binnen en buiten de lijnen.”

Telstar staat na 22 wedstrijden op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Vorige week verlengde de club al het contract van trainer Mike Snoei tot de zomer van 2024.

Abbingh na bevalling terug bij handbalsters, Wester nog niet

11.13 uur: Lois Abbingh keert na haar bevalling terug in de selectie van de Nederlandse handbalsters. Bondscoach Per Johansson heeft de 30-jarige Abbingh opgeroepen voor de wedstrijden van komende maand in de Golden League tegen Tsjechië, Noorwegen en Denemarken. De tophandbalster beviel in september van een zoon, Lev.

Abbingh ontbrak vanwege haar zwangerschap de voorbije maanden in de Nederlandse selectie. Ze miste onder meer het EK. Oranje kwam daarop zonder Abbingh en de eveneens vanwege een zwangerschap afwezige keepster Tess Wester niet verder dan de zesde plaats. Wester is inmiddels ook bevallen, van dochter Flo, maar zij keert nog niet terug in Oranje.

Abbingh maakte onlangs bekend dat ze na dit seizoen de Deense club Odense verruilt voor Vipers Kristiansand uit Noorwegen. De Groningse, die Oranje in 2019 de wereldtitel bezorgde, ondertekende bij die club een contract voor twee jaar.

Debbie Bont ontbreekt in de selectie van zestien handbalsters voor de wedstrijden op 2, 4 en 5 maart in Eindhoven. De 32-jarige Bont heeft haar interlandcarrière beëindigd.

Braziliaanse aanvaller Gabriel Martinelli verlengt contract bij Arsenal

11.02 uur: De Braziliaanse aanvaller Gabriel Martinelli heeft zijn contract bij Arsenal verlengd. De 21-jarige vleugelspits lag tot de zomer van 2024 vast in Londen en daar zijn nu enkele jaren bij gekomen. De koploper van de Engelse voetbalcompetitie maakte niet bekend voor hoelang Martinelli heeft bijgetekend, alleen dat het om een „langjarige” verbintenis gaat.

De Braziliaanse international is bezig aan zijn vierde seizoen bij Arsenal. Martinelli heeft een basisplaats in het elftal van trainer Mikel Arteta en behoort met zeven doelpunten tot de topscorers in de selectie.

Arsenal gaat aan kop in de Premier League en heeft 5 punten voorsprong op titelverdediger Manchester City, dat een wedstrijd meer speelde. De ’Gunners’ nemen het zaterdag op tegen Everton.

Martinelli deed eind vorig jaar met Brazilië mee aan het WK in Qatar. De ’Seleção’ werd in de kwartfinales uitgeschakeld.