Britt Weerman verbetert Nederlands record hoogspringen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Alphen moet afzeggen voor WK veldrijden

23.29 uur: Aniek van Alphen gaat zaterdagmiddag niet van start op het wereldkampioenschap veldrijden voor elite-vrouwen in Hoogerheide. Van Alphen voelt zich niet fit en is naar huis gegaan. Bondscoach Gerben de Knegt laat reserverenster Manon Bakker nu aan de start verschijnen. Hij heeft voor de late vervanging inmiddels toestemming gekregen van de internationale federatie UCI.

Bij de titelstrijd gelden Fem van Empel en Puck Pieterse uit de Nederlandse ploeg als de voornaamste kandidaten voor het goud.

Britt Weerman vliegt over een recordhoogte van 1,96 meter

22.15 uur: In het Duitse Weinheim heeft Britt Weerman tijdens een hoogspringgala het Nederlands indoorrecord verbroken. De pas 19-jarige Weerman vloog meteen in haar eerste indoorwedstrijd van dit seizoen over 1,96 meter, vier centimeter hoger dan haar beste indoorprestatie uit 2022.

In de buitenlucht wist Weerman afgelopen zomer al over 1,95 meter te springen, eveneens goed voor een Nederlands record. Het oude indoorrecord stond sinds 2014 met 1,93 meter op naam van meerkampster Nadine Broersen, die er toentertijd mede dankzij haar record tijdens de WK Indoor in het Poolse Sopot wereldkampioene op de vijfkamp mee werd. Weerman kan zich nu gaan opmaken voor deelname aan de Europese indoorkampioenschappen die van 2 tot 5 maart in het Turkse Istanbul worden gehouden.

Besseling beleeft ook goede tweede dag

20.12 uur: Wil Besseling staat na de tweede dag van het Ras al Khaimah Championship op de gedeelde vierde plaats. Hij beleefde ook een goede tweede dag op het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten en ging rond in 66 slagen. Dat was een verbetering ten opzichte van de eerste dag. Zijn totaal ligt nu tien slagen onder het baangemiddelde, op slechts één slag van de drie koplopers. Na de eerste dag was Besseling nog de nummer 11 op het scorebord.

Daan Huizing ging beide dagen rond in 71 slagen, net voldoende om in het weekeinde ook nog mee te mogen doen. Joost Luiten haalde de zogenoemde 'cut' niet.

De drie leiders zijn vooralsnog de Schot David Law, de Deen Rasmus Hojgaard en de Pool Adrian Meronk. Zij staan allen op -11.

Belg De Lie wint opnieuw rit in Ster van Bessèges

19.17 uur: Arnaud De Lie heeft ook de derde etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. De Belg van Lotto-Dstny was al de sterkste geweest in de openingsrit. Hij won eerder dit seizoen ook al de GP Valencia.

Ook vrijdag sprintte De Lie naar de overwinning. Hij versloeg op de laatste meters de Fransman Valentin Ferron en de Brit Sam Watson, na een rit met ook de nodige beklimmingen. De Lie is ook de klassementsleider in de Franse rittenkoers, die nog tot en met zondag duurt.

De tweede etappe was donderdag geneutraliseerd na een massale valpartij, op ongeveer 20 kilometer van de finish. Hier waren tientallen renners bij betrokken. Na het voorval vond de organisatie dat verder koersen niet verantwoord was, mede omdat al het aanwezige medische personeel al was ingezet en er niemand over was om een eventueel volgend incident op te vangen.

Er werd derhalve geen dagwinnaar uitgeroepen.

Deurloo stopt met turnen en gaat verder als coach

17:11 uur Bart Deurloo heeft besloten om te stoppen met turnen. De 31-jarige Deurloo gaat zich richten op een toekomst als coach binnen de Nederlandse mannenselectie.

Deurloo maakte in 2016 deel uit van de Nederlandse mannenploeg die deelnam aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en was jarenlang een vaste waarde in EK- en WK-selecties. In 2017 greep hij WK-brons aan rekstok. Tijdens zijn loopbaan behaalde Deurloo twee keer een olympische finale. In 2016 werd hij in Rio de Janeiro vijftiende in de olympische meerkampfinale. Tijdens de Spelen in Tokio behaalde Deurloo na een val de zevende plek in de rekstokfinale.

Na Tokio laste Deurloo een pauze in en wist hij nog niet of hij zijn turnloopbaan zou hervatten. In de tussentijd deed hij ervaring op als coach bij onder meer de junioren en senioren in Rotterdam. Inmiddels heeft hij bekendgemaakt zich tot en met de Spelen van 2024 volledig op het coachen te storten. In zijn nieuwe rol wordt hij verantwoordelijk voor de programma’s van onder meer Jordi Hagenaar en Martijn de Veer, die vorig jaar de EK en WK turnden. De Nederlandse mannenploeg hoopt zich dit jaar als team te kwalificeren voor de Spelen in Parijs (2024).

Deurloo kroonde zich in 2012, 2014, 2016, 2017 en 2018 tot Nederlands meerkampkampioen.

Paris Saint-Germain ook zonder Neymar tegen Toulouse

17:08 uur Koploper Paris Saint-Germain heeft zaterdag voor het competitieduel met Toulouse nog niet de beschikking over Neymar. De Braziliaan kampt met spierklachten en zal pas volgende week de groepstraining hervatten.

„Neymar is nog herstellende en traint individueel”, schreef de club in een statement. De aanvaller ontbrak woensdag ook al bij de 3-1-zege op bezoek bij Montpellier.

De blessure van Neymar is slecht nieuws voor Paris Saint-Germain, dat woensdag ook al Kylian Mbappé zag wegvallen. De Franse sterspeler staat naar verwachting drie weken aan de kant.

„De afwezigheid van Neymar en Kylian is natuurlijk jammer, want de drie spelers voorin konden elkaar goed vinden”, zei coach Christophe Galtier. „Het is aan degenen die naast Lionel Messi spelen om hun kans te grijpen.”

Paris Saint-Germain is koploper in Frankrijk met 51 punten, 5 punten meer dan Olympique Marseille. Toulouse bezet de twaalfde

Van Ginkel kan tegen FC Emmen rentree bij Vitesse maken

13:52 uur Marco van Ginkel kan zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Emmen zijn rentree maken bij Vitesse. De middenvelder, die vlak voor het sluiten van de transfermarkt overkwam van PSV, is volgens trainer Phillip Cocu ondanks een gebrek aan wedstrijdritme fit en daarom onderdeel van de wedstrijdselectie.

De 30-jarige Van Ginkel brak door in het geel-zwart van Vitesse. In dienst van de Arnhemse club debuteerde de middenvelder ook in het Nederlands elftal. Van Ginkel verhuisde in 2013 naar Chelsea, maar vanwege een zware knieblessure kwam hij amper in actie voor de Engelse topploeg.

Van Ginkel liet zich drie keer verhuren aan PSV en stapte in de zomer van 2021 definitief over naar Eindhoven. De middenvelder had dit seizoen vrijwel geen uitzicht op speeltijd en vertrok daarom naar zijn oude club Vitesse. Eerder keerde Davy Pröpper al terug in Arnhem.

„Binnen de club hebben we keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen”, zegt Cocu, die net als Van Ginkel en Pröpper eerder bij PSV werkte. „We moeten Marco zelf ook dankbaar zijn dat het mogelijk is gebleken, net als PSV. Ze hebben zich zeer coulant opgesteld.”

Skateboardster Zwetsloot als eerste naar halve finales WK

13:54 uur Roos Zwetsloot heeft zich bij de WK skateboarden in de Verenigde Arabische Emiraten als eerste geplaatst voor de halve finales op het onderdeel street. De 22-jarige Utrechtse zette in de kwartfinales met 82,58 punten de beste score neer. Candy Jacobs (24e met 34,43) en Keet Oldenbeuving (27e met 31,68) werden uitgeschakeld.

In de kwalificaties waren de drie Nederlandse vrouwen allemaal in de top 10 geëindigd: Oldenbeuving als vierde, Zwetsloot als vijfde en Jacobs als negende.

De halve finales worden zaterdag gehouden. De beste acht skateboarders gaan door naar de finale van zondag. Het WK in het emiraat Sharjah telt mee voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Zwetsloot eindigde in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio net naast het podium, op de vijfde plaats. Skateboarden debuteerde in Japan als olympische sport. Oldenbeuving, die toen als 16-jarige samen met atleet Churandy Martina de Nederlandse vlag droeg tijdens de openingsceremonie, liep in Tokio de finale mis. Voor Jacobs draaiden de Spelen uit op een nachtmerrie. De nu 32-jarige Limburgse testte al voor de opening positief op het coronavirus en zat dagenlang opgesloten in een quarantainehotel in Tokio. Ze kon daarom niet meedoen aan olympische toernooi. Jacobs mocht na ruim een week dat hotel verlaten en keerde terug naar huis.

Hofstede technisch manager Telstar tot zomer 2025

12:10 uur Telstar heeft het contract van technisch manager Peter Hofstede met 2,5 jaar verlengd tot medio 2025. De oud-speler vervulde de rol sinds afgelopen zomer op interim-basis na het vertrek van Andries Jonker, die bondscoach werd van de Nederlandse voetbalsters.

„Ik waardeer het vertrouwen van de clubleiding dat ik de komende seizoenen de ingeslagen weg kan voortzetten”, aldus oud-profvoetballer Hofstede, die eerder een technische functie had bij ADO Den Haag en De Graafschap. „Er ligt een goede basis en daarmee een mooie uitdaging om ons de komende jaren verder te ontwikkelen op technisch gebied, binnen en buiten de lijnen.”

Telstar staat na 22 wedstrijden op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Vorige week verlengde de club al het contract van trainer Mike Snoei tot de zomer van 2024.

Olympische fakkeltocht naar Parijs start in Marseille

11:59 uur De tocht met de olympische vlam door Frankrijk begint volgend jaar in Marseille. Vanuit de havenstad in Zuid-Frankrijk gaat de vlam richting Parijs, waar op 26 juli 2024 de Olympische Spelen worden geopend. De organisatie onthult de exacte route later dit jaar.

Zoals gebruikelijk wordt de vlam op traditionele wijze ontstoken in het Griekse Olympia. Van daaruit gaat de vlam met de ruim 125 jaar oude zeilboot Belem naar Marseille. „Een logische en heldere keuze”, aldus Tony Estanguet, hoofd van het Franse organisatiecomité, over het startpunt van de fakkeltocht door zijn land. De 44-jarige Estanguet pakte als kanovaarder olympisch goud in 2000, 2004 en 2012.

De openingsceremonie van de Spelen wordt niet zoals gewoonlijk in een stadion gehouden, maar vindt plaats op de rivier de Seine. De deelnemende sporters varen op boten een route van zo’n 6 kilometer door het centrum van Parijs. Het einde van de ceremonie vindt plaats bij de Trocadéro, vlakbij de Eiffeltoren. De organisatie verwacht minstens 600.000 toeschouwers langs de route.

Marseille huisvest tijdens de Spelen de olympische zeilwedstrijden.

Abbingh na bevalling terug bij handbalsters, Wester nog niet

11.13 uur: Lois Abbingh keert na haar bevalling terug in de selectie van de Nederlandse handbalsters. Bondscoach Per Johansson heeft de 30-jarige Abbingh opgeroepen voor de wedstrijden van komende maand in de Golden League tegen Tsjechië, Noorwegen en Denemarken. De tophandbalster beviel in september van een zoon, Lev.

Abbingh ontbrak vanwege haar zwangerschap de voorbije maanden in de Nederlandse selectie. Ze miste onder meer het EK. Oranje kwam daarop zonder Abbingh en de eveneens vanwege een zwangerschap afwezige keepster Tess Wester niet verder dan de zesde plaats. Wester is inmiddels ook bevallen, van dochter Flo, maar zij keert nog niet terug in Oranje.

Abbingh maakte onlangs bekend dat ze na dit seizoen de Deense club Odense verruilt voor Vipers Kristiansand uit Noorwegen. De Groningse, die Oranje in 2019 de wereldtitel bezorgde, ondertekende bij die club een contract voor twee jaar.

Debbie Bont ontbreekt in de selectie van zestien handbalsters voor de wedstrijden op 2, 4 en 5 maart in Eindhoven. De 32-jarige Bont heeft haar interlandcarrière beëindigd.

Braziliaanse aanvaller Gabriel Martinelli verlengt contract bij Arsenal

11.02 uur: De Braziliaanse aanvaller Gabriel Martinelli heeft zijn contract bij Arsenal verlengd. De 21-jarige vleugelspits lag tot de zomer van 2024 vast in Londen en daar zijn nu enkele jaren bij gekomen. De koploper van de Engelse voetbalcompetitie maakte niet bekend voor hoelang Martinelli heeft bijgetekend, alleen dat het om een „langjarige” verbintenis gaat.

De Braziliaanse international is bezig aan zijn vierde seizoen bij Arsenal. Martinelli heeft een basisplaats in het elftal van trainer Mikel Arteta en behoort met zeven doelpunten tot de topscorers in de selectie.

Arsenal gaat aan kop in de Premier League en heeft 5 punten voorsprong op titelverdediger Manchester City, dat een wedstrijd meer speelde. De ’Gunners’ nemen het zaterdag op tegen Everton.

Martinelli deed eind vorig jaar met Brazilië mee aan het WK in Qatar. De ’Seleção’ werd in de kwartfinales uitgeschakeld.