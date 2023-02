Real rekent in enkele minuten af met Valencia, Juventus naar halve finale Coppa Italia

Met de zege verkleinde Real de achterstand op Barcelona weer tot 5 punten. De koploper won woensdag al met 2-1 op bezoek bij Real Betis. Valencia blijft op de veertiende plaats staan met 20 punten, 1 punt boven de rode streep.

De bezoekers, die maar één van de laatste tien competitieduels wisten te winnen, maakten ook met de gebruikelijke interim-coach Voro in de dug-out weinig indruk in het Bernabéu. Valencia, waar Justin Kluivert ontbrak, liep vanaf de eerste minuut achter de feiten aan en had geluk dat met name Marco Asensio aanvankelijk de nodige kansen miste.

Een doelpunt van Antonio Rüdiger werd vlak voor rust afgekeurd vanwege een overtreding van Karim Benzema. In de openingsfase van de tweede helft nam Real binnen drie minuten afstand. Asensio maakte de 1-0 met een fraai schot in de verre hoek, waarna Vinícius Júnior na een rush beheerst de 2-0 binnenschoof. Valencia-verdediger Gabriel Paulista zag 20 minuten voor tijd rood na een harde overtreding op zijn Braziliaanse landgenoot Vinícius.

Juventus houdt in rampseizoen zicht op bekerwinst

Juventus heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Italiaanse beker. De veertienvoudig winnaar van de Coppa Italia won in het eigen Allianz Stadium met 1-0 van Lazio.

Juventus kon wel weer eens een succesje gebruiken. De formatie van Massimiliano Allegri pakte maar 1 punt uit de laatste drie competitieduels en staat na de 15 punten aftrek vanwege gesjoemel met transferwaardes op de dertiende plaats in de Serie A.

De thuisploeg maakte vlak voor rust het verschil. Na een voorzet van Filip Kostic scoorde Gleison Bremer met een achterwaartse kopbal, 1-0. In de tweede helft bleef Juventus tegen de nummer 3 van de Serie A relatief gemakkelijk overeind.

Juventus treft in de halve finale over twee wedstrijden Internazionale, dat dinsdag Atalanta uitschakelde (1-0). De andere halve eindstrijd gaat tussen Fiorentina en Cremonese.