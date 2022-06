Van Rijthoven slaat zich overtuigend naar tweede ronde op Wimbledon

Van Rijthoven kreeg na zijn verrassende zege in het Libéma Open eerder deze maand een direct startbewijs voor het hoofdtoernooi in Engeland. De nummer 104 van de wereld hoefde daardoor geen kwalificatiewedstrijden te spelen voor het Grand Slam-toernooi.

De eerste set leek nadat Van Rijthoven bij een 3-2 achterstand werd gebroken de kant van Delbonis op te vallen, maar de Nederlander toonde direct veerkracht. Delbonis liep uit naar 5-2, maar Van Rijthoven won vervolgens drie games op rij en sleepte er een tiebreak uit. Daarin pakte hij met 9-7 de eerste set.

Dat goede gevoel nam Van Rijthoven mee naar de tweede set, waarin hij slechts 26 minuten nodig had om op een 2-0 voorsprong te komen. Delbonis, 84e op de wereldranglijst, kwam er niet aan te pas en zag zijn opponent met 6-1 de set winnen. Die vorm trok Van Rijthoven door naar de derde set, die hij met 6-2 won en zich daarmee verzekerde van de tweede ronde op Wimbledon. Na een uur en 42 minuten maakte Van Rijthoven, die vijftien aces sloeg, het op eigen opslag af met een lovegame.

Van Rijthoven had nog nooit een wedstrijd gespeeld in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. In mei verloor hij op Roland Garros in de laatste ronde van de kwalificaties. Delbonis had al zes keer aan Wimbledon meegedaan, maar nog nooit een zege geboekt in Londen. In de tweede ronde neemt de nummer 3 van Nederland het op tegen de als vijftiende geplaatste Amerikaan Reilly Opelka of Carlos Taberner uit Spanje.

Bron: discovery+