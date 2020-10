Sydney van Hooijdonk heeft kans bij NAC gegrepen: ’Er groeit wat moois’

Sydney van Hooijdonk is blij met een doelpunt voor NAC. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Het is een ongekend tumultueus seizoen voor NAC Breda en spits Sydney van Hooijdonk in het bijzonder. Na alle commotie over de toekomst van de spits werd NAC de afgelopen weken compleet lamgelegd door het coronavirus. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie heeft inmiddels de draad weer opgepakt na de uitbraak, maar mist dinsdagavond in de topper tegen SC Cambuur nog wel zes selectiespelers vanwege de quarantainemaatregelen.