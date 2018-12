De Vrij en Lazio slaan belangrijke slag

Daarmee kwam de ploeg van basisspeler Stefan de Vrij op zestig punten, evenveel als AS Roma, dat echter een slechter doelsaldo heeft en daardoor naar de vierde plek zakte. AS Roma verloor zaterdag met 0-2 van Fiorentina.

Udinese, met verdediger Bram Nuytinck in het basisteam, kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij een treffer van Kevin Lasagna. Nog voor de rust leidde Lazio. Ciro Immobile en Luis Alberto, op aangeven van Immobile, brachten de treffers van de bezoekers op hun naam. Immobile is topscorer van de Serie A met 27 treffers.

Lazio verdedigt donderdag in de kwartfinales van de Europa League in Oostenrijk een voorsprong van 4-2 tegen RB Salzburg.