Ajax zonder problemen naar kwartfinale Europa League

Young Boys begon de wedstrijd met wat meer aanvallende intenties ten opzichte van een week eerder, al was dat niet zo moeilijk. Het resulteerde in de 15e minuut tot een prima kans voor Jean-Pierre Nsame, maar de bal werd nog voordat Maarten Stekelenburg kon ingrijpen voor de lijn weggehaald. Een minuut later mocht de weer teruggekeerde Daley Blind vrij aanleggen, maar zijn schot smoorde in een mêlee van spelers.

Het op voorhand in Zwitserland gehoopte ’wonder van Bern’ werd in de 21e minuut door Ajax aan diggelen geschoten. Een ingooi van de Zwitsers werd knullig verspeeld, waarna Ryan Gravenberch in de counter Dusan Tadic zag en die op zijn beurt zijn kompaan David Neres vond. Die schoot uit een lastige hoek knap raak: 0-1. Door deze treffer moest Young Boys er ineens vijf maken om door te gaan, een schier onmogelijke opgave.

David Neres en Dusan Tadic vieren de 0-1. Ⓒ AFP

Een mogelijk strafschopmoment voor de theepauze voor Young Boys werd door de arbiter van dienst nog weggewuifd. Oud-Ajacied Miralem Sulejmani schoot de bal van dichtbij op de arm van Edson Alvarez, maar ook de VAR zag er geen penalty in.

Direct na rust kreeg Ajax wel een strafschop na vermeend hands. Mohamed Aly Camara maakte via keeper Faivre hands, en leidsman Bobby Madden wees in tegenstelling tot de eerste helft nu - na het bekijken van de beelden - wél naar de stip. Tadic schoot, ondanks dat doelman Faivre er nog aanzat, raak: 0-2.

Enkele minuten later dachten de Zwitsers eindelijk te scoren tegen de Amsterdammers, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Het zat Young Boys niet mee betreffende de beslissingen. Veel had het ook niet uitgemaakt voor de de tweestrijd, want Ajax waande zich al in de kwartfinale, na een tussenstand over twee wedstrijden van 5-0.

Ondanks wat wisselingen en schermutselingen voor beide goals vielen er geen doelpunten meer en zit Ajax vrijdag in de koker voor de loting van de kwartfinales van de Europa League.

