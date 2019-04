NEC profiteert van blunder KNVB

"Het overspelen is een gevolg van een administratieve fout van de KNVB betreffende de speelgerechtigdheid van Teun Bijleveld tijdens Jong Ajax-NEC van vrijdag 6 april 2018. Door de fout was voorafgaand aan het duel bij de KNVB en Ajax niets anders bekend dan dat Bijleveld op vier gele kaarten stond", meldt de voetbalbond in een verklaring.

Er wordt nog gezocht naar een datum. Bijleveld, die in werkelijkheid al vijf kaarten had gehad, mag in ieder geval niet meedoen.

Jong Ajax won het duel met de Nijmegenaren me 2-0. NEC krijgt nu een herkansing om de zeperd recht te zetten en weer in te lopen op koploper Fortuna Sittard. Het verschil met de Limburgers was door de nederlaag op De Toekomst uitgelopen tot vier punten.

"De KNVB betreurt de situatie, maar vindt dat het overspelen van de wedstrijd recht doet aan het juiste verloop van de competitie. Gezien de omstandigheden zal de aanklager betaald voetbal geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen tegen Ajax."