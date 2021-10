PSV-trainer Roger Schmidt: ‘Ajax heeft in topper een groot voordeel’

,,Ajax heeft in de topper een groot voordeel”, zei Schmidt. ,,Die club heeft vijf dagen tussen de twee wedstrijden en kan gericht trainen. Wij kunnen alleen een hersteltraining doen. Na ’Ajax’ is er sprake van een normale week zonder wedstrijden op dinsdag, woensdag of donderdag. De voetbalbond kan een topper beter na zo’n week agenderen. Maar het is lastig om met de wensen van iedereen rekening te houden. Je moet het dan maar nemen zoals het komt.”

Al eerder bewees PSV dit seizoen in staat te zijn om een paar dagen na een midweekse wedstrijd tot een topprestatie te komen. Tussen het thuisduel met FC Midtjylland en de Super Cup-ontmoeting met Ajax zaten ook slechts drie dagen. PSV won in de Arena met 0-4.

Volgens Schmidt, die de interlandbreak benutte voor een kort bezoek aan Mallorca, is de situatie rond het eventueel verlengen van zijn aflopende contract nog steeds hetzelfde. ,,Daar zijn we nog steeds over in gesprek. Ik ben positief gestemd en ben blij om coach van PSV te kunnen zijn. Wanneer er een beslissing wordt genomen, weet ik niet.”

Voor de wedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle (aanvang 21.00 uur) heeft PSV Noni Madueke en Davy Pröpper terug. De eerste deed zestig minuten mee in een oefenduel met TOP Oss, dat in een 0-0 gelijkspel eindigde. Ritsu Doan, Maxi Romero en Ryan Thomas ontbreken wegens knieblessures.