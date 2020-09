Nieuwe bondscoach loopt direct achter de feiten aan

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

In de tweede wedstrijd na de wisseling van de wacht heeft Oranje averij opgelopen. Onder leiding van ad-interim Dwight Lodeweges kreeg de overwinning op de angsthazen uit Polen geen passend vervolg tegen Italië. Nadat hij ruim twee weken geleden was gevraagd de honneurs waar te nemen na het vertrek van Ronald Koeman groeide de geboren Canadees in zijn rol, vond hij alles prachtig, maar ontbreekt het gewicht bij hem om Koeman definitief op te volgen.