Zo ziet het FIFA-logo voor het WK 2026 eruit

Het volgende WK wordt het eerste dat in drie verschillende landen plaatsvindt. Tevens nemen voor het eerst 48 ploegen deel, zestien meer dan op de vorige WK’s. „De uitdaging zit in de logistiek”, erkende Infantino. „Het is een continent met drie grote landen. Gezien de afstanden, de tijdzones en de klimatologische verschillen - hoogte in Mexico, zeeniveau in andere delen - is het belangrijk de best mogelijke omstandigheden te creëren voor de teams en de fans. Dat betekent dat er zeker in de eerste ronde niet te veel moet worden gereisd”, aldus Infantino.

De landen zullen om die reden op basis van de loting worden ingedeeld in clusters. Ze spelen dan hun groepswedstrijden in een bepaalde regio. „In 2026 zal er gereisd moeten worden en dat zullen we zo goed mogelijk coördineren”, zei de FIFA-baas. „Het wordt heel anders dan op het vorige WK in Qatar. Daar lag een speler een uur na de wedstrijd al in zijn bed.”