Bertens over cruciale momenten: ’Dat hakt er flink in’

Kiki Bertens redt het niet in Londen. Ⓒ AFP

LONDEN - Te veel fouten, te weinig constantheid in haar spel. Kiki Bertens deed er zaterdag alles aan op Court 3 van Wimbledon, maar eigenlijk kwam ze geen moment in haar spel in de derde ronde tegen Barbora Strycova: 5-7 en 1-6. En dus kon Bertens het weer niet waarmaken op een grandslamtoernooi. Na haar kwartfinales op Wimbledon in 2018 kwam de 27-jarige Nederlandse nu al vier keer niet voorbij de derde ronde van één van de vier grote toernooien.