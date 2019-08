Kruijswijk stapt af in Vuelta

Kruijswijk kwam zaterdag tijdens de eerste dag van de Vuelta met enkele teamgenoten ten val tijdens de ploegentijdrit. De knieproblemen die hij daaraan overhield, noopten hem dinsdag tot opgeven.

„Steven had na de tijdrit last van knie en de pijn is erger geworden”, zo meldt zijn ploeg Jumbo-Visma in een verklaring.

De geel-zwarte brigade blijft met Primoz Roglic, de eerste kopman van de ploeg, mikken op de eindzege. De Sloveen staat momenteel zesde in het algemeen klassement, op 35 seconden van rodetruidrager Nicolas Roche van Sunweb.

Kruijswijk keek al tegen een achterstand van 2 minuten en 19 seconden staan. De Brabander stond 51e. Vorig jaar eindigde hij als vierde in de Ronde van Spanje.

Kinderbadje

Kruijswijk gold als ’schaduwkopman’. „Ik ben hier om het team aan de eindzege in de Vuelta te helpen, maar natuurlijk wil ik zelf ook winnen”, zei de 32-jarige klimmer voorafgaand aan de start in Torrevieja.

In de ploegentijdrit ging het echter al na een paar kilometer mis. Kruijswijk gleed samen met Roglic, Lennard Hofstede en Neilson Powless onderuit in een bocht die plotseling onder water was gelopen. De oorzaak bleek een kapot kinderbadje bij een huis op een steile helling langs het parcours. Jumbo-Visma verloor daardoor op de eerste dag al 40 seconden.

Terwijl Roglic op de tweede dag tijd terugpakte door mee te gaan in een succesvolle ontsnapping, verloor Kruijswijk nog meer tijd. De Brabander moest lossen op de steile klim richting Calpe en verloor 1.43 op ritwinnaar Nairo Quintana.