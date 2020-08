Ajax op de Duitse toer richting start Eredivisie

Trainer Erik ten Hag tijdens een training van Ajax. Ⓒ RENE BOUWMAN

Ajax heeft het oefenprogramma voor het nieuwe seizoen compleet. De club oefent op 25 augustus ook nog in Amsterdam tegen Holstein en Hertha BSC. Op 29 augustus is Eintracht Frankfurt te gast en een dag later is Union Berlin de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.