Leeuwinnen naar kwartfinales WK

Vier jaar geleden verloor Oranje in de achtste finales met dezelfde cijfers van de Aziatische vrouwen. Deze keer stond Lieke Martens op en bereikte het Nederlands elftal de laatste acht van de mondiale voetbalstrijd. De sterspeelster van Barcelona scoorde in de eerste helft en vlak voor tijd.

De Nederlandse dames zijn dolblij na de zege. Ⓒ BSR Agency

Nederland begon uitstekend, met veel balbezit. Vivianne Miedema was er na vijf minuten al dichtbij. Een uitstekende pass van Martens vanaf links belandde bij de spits van Arsenal, maar haar inzet werd net getoucheerd door een Japanse verdedigster.

Het aanvalsspel resulteerde in de 17e minuut in een verdiende 1-0 voorsprong. Sherida Spitse trapte een corner halfhoog bij de eerste paal, waar Lieke Martens met een vernuftig hakje tegenaan liep: 1-0. Voor de bekritiseerde speelster van FC Barcelona haar eerste treffer van het toernooi.

Lieke Martens heeft Nederland op 1-0 gezet. Ⓒ AFP

Domper

Japan gaf echter niet op en was heel dicht bij de gelijkmaker, een minuut later. Yuika Sugasawa worstelde zich tussen de twee centrale verdedigers van de Leeuwinnen, maar haar inzet ging er net niet in. De paal redde Oranje. De Japanse dames werden wat beter, maar over het algemeen gezien was de voorsprong van de Leeuwinnen zo vlak voor rust terecht. De vrouwen van Wiegman speelden de beste eerste helft van dit WK. Met geduld werd gezocht naar gaatjes richting Martens, Miedema of Shanice van de Sanden.

Yui Hasegawa in duel met Danielle van de Donk Ⓒ REUTERS

Maar toch gingen de twee teams rusten met een 1-1 tussenstand. Na een zeer fraaie aanval van Japan maakte Yui Hasegawa het op een gedegen wijze af: 1-1. Onverwachts, maar het stond toch echt op het scorebord. Een domper zo vlak voor de pauze. Een minuut na de gelijkmaker had Miedema echter Nederland zomaar weer op 2-1 kunnen zetten, maar haar poging - na een mooie individuele actie - eindigde in de handen van Ayaka Yamashita. Een uitstekende kans voor de Oranje-vrouwen in de blessuretijd.

Yui Hasegawa met de gelijkmaker. Ⓒ VI Images

Vlak na rust hadden de Leeuwinnen meer balbezit, meer dreiging ook, maar voorin (te) weinig creativiteit. Sowieso werd het spel stroperiger. Vooral Van de Sanden leek rijp voor een wissel.

Sari van Veenendaal moest in de 63e minuut voor het eerst na rust in actie komen. Met een goede reflex voorkwam ze een Japanse voorsprong, na een aardig schot van Nakajima. Vijf minuten later werd Van de Sanden inderdaad van het veld gehaald voor Lineth Beerensteyn.

Nana Ichise kopt voor Japan. Ⓒ REUTERS

De geslepen Hasegawa, ook al de maker van de 1-1, was ondertussen in de buurt van de 1-2. Haar schot ging rakelings naast de goal van Van Veenendaal. Japan was na rust veel gevaarlijker en bewegelijker dan het statisch spelende Oranje. Met snelle uitvallen zorgde de vice-wereldkampioen steeds voor gevaar.

Vooral Mana Iwabuchi was een plaag voor de Oranje-defensie. De lat - na een pegel van Hina Sugita - en een uitstekende Van Veenendaal wisten de stand nog op 1-1 te houden, zo’n tien minuten voor tijd. Vervolgens sloeg Oranje toch toe.

Ineens lag de bal op de stip na een handsbal van Japan. Saki Kumagai kreeg de bal tegen haar arm geschoten. De arbiter wees echter resoluut naar de stip. Martens bleef ijzig kalm en schoot Nederland in de 89e minuut op een 2-1 voorsprong en naar de kwartfinale op het WK, waarin komende zaterdag om 15.00 uur Italië wacht.