Ziggo neemt afscheid door strijd Max Verstappen en Lewis Hamilton ’open’ te gooien’ Ontknoping zinderend Formule 1-seizoen gratis te zien in heel Nederland

Wie wordt er wereldkampioen: Lewis Hamilton (achter) of Max Verstappen? Ⓒ HH/ANP

De apotheose in de Formule 1 is gratis in heel Nederland te bekijken. Rechtenhouder Ziggo maakt de uitzendingen van Ziggo Sport komend weekeinde voor iedereen beschikbaar. In Abu Dhabi wordt zondag de laatste race van het F1-seizoen verreden. Max Verstappen (Red Bull) en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) staan gelijk in de WK-stand en gaan in de Verenigde Arabische Emiraten de ultieme strijd met elkaar aan.