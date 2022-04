Premium Het beste van De Telegraaf

Dankzij Groningse moeder wel bekend met stroopwafel en broodje kroket ’Spaanse’ Leeuwin Egurrola meldt zich bij Oranje: ’André Hazes? Die ken ik niet’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Damaris Egurrola op de fiets naar de training van Oranje Ⓒ Getty Images

ZEIST - Of Damaris Berta Egurrola Wienke weet wat een stroopwafel is? Natuurlijk. Ze knikt gretig. Ook een broodje kroket is haar niet onbekend, laat ze weten. De neo-international mag dan in de Verenigde Staten zijn geboren en in Spaans Baskenland zijn opgegroeid, dankzij haar Groningse moeder loopt er al 22 jaar een oranje draad door haar leven. Vrijdag komt alles samen als ze naar alle waarschijnlijkheid haar debuut als Leeuwin maakt. Nota bene in de Euroborg. „Toen Andrés Iniesta in 2010 in de WK-finale scoorde tegen Nederland ben ik huilend naar bed gegaan”, zo maakt de wereldburger duidelijk waar haar hart ligt.