Stevig dreigement FIFA: schorsing voor WK bij opzetten Super League

Al jarenlang wordt door Europese topclubs gesproken over het mogelijk opzetten van een gesloten Super League. De clubs denken zo nog meer geld te kunnen verdienen. De plannen zijn omstreden. Veel voetbalfans zien zo’n Super League niet zitten, ook vanwege de gevolgen voor de nationale voetbalcompetities die dan minder aantrekkelijk zouden worden.

De FIFA en de federaties van Europa, Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Oceanië en Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied nemen in een verklaring duidelijk stelling. Deelname aan de Super League betekent uitsluiting voor alle andere internationale competities, waaronder het WK.

„In het licht van recente speculaties in de media over de oprichting van een gesloten Europese ’Super League’ door sommige Europese clubs, willen de FIFA en de zes confederaties (AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC en UEFA) nogmaals benadrukken dat een dergelijke competitie niet zou worden erkend door de FIFA of de vertegenwoordigende confederatie. Elke club of speler die bij een dergelijke competitie betrokken is, mag als gevolg daarvan niet deelnemen aan competities georganiseerd door de FIFA of de continentale federatie”, staat in de verklaring die is ondertekend door onder anderen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en UEFA-baas Aleksander Ceferin.

Het bestuur van European Leagues, de associatie van diverse nationale competities uit Europa waaronder de Nederlandse Eredivisie, sluit zich aan bij die verklaring.