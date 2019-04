Excelsior-middenvelder Faik naar buitenland

Hij heeft de interesse gewekt van meerdere clubs uit binnen- en buitenland en zal zijn transfervrije status snel verzilveren door een handtekening te zetten onder een meerjarig contract bij een buitenlandse club.

Het is voor Faik een prachtige beloning voor een sterk seizoen, waarin hij in 29 competitieduels vijf keer scoorde. De middenvelder met de gave trap is bezig aan zijn tweede jaar bij Excelsior, nadat hij eerder twee seizoenen voor Roda JC speelde.

Hij kwam in de zomer van 2016 aan het einde van de voorbereiding meetrainen bij Excelsior, toen hij zonder club zat na twee jaar Roda JC, en dwong een contract af. Nu staan de clubs in de rij en maakt hij een stap omhoog.