Scheidsrechter Allard Lindhout erkent VAR-blunder: ’We hadden de regels niet paraat’

Tegenover ESPN geeft Lindhout toe, dat volgens de regels de VAR niet had mogen ingrijpen. „Op het moment dat Drommel de doeltrap neemt, loop ik met mijn rug naar de situatie toe weg. Vervolgens heb ik de VAR gevolgd, maar dat had ik niet moeten doen. We hadden de regels op dat moment niet paraat.”

Lindhout zocht na afloop direct contact met VAR Marc Nagtegaal. „Hij baalt hier ook van. We moeten dit goed evalueren zodat het niet nog een keer gebeurt. Er wordt vaak gedacht dat de protocollen door de scheidsrechters worden ontworpen en uitgetekend. Maar wij zitten niet aan de tekentafel. Hoe dan ook vind ik dit erg vervelend.”

’Iemand die de regels niet kent’

Trainer Ron Jans was met zijn FC Twente de gedupeerde ploeg. „Hier is de VAR helemaal niet voor bedoeld”, zei Jans. „De VAR herstelt grove fouten en dat gebeurt ook regelmatig. Maar dit is niet de VAR. Dit is iemand die de regels blijkbaar niet kent. Maar misschien zal er wel weer een verhaal komen: ja, de scheidsrechter heeft geïnformeerd. Het zit ons met de VAR niet mee.”