AZ dankt moeizame zege in Andorra aan gelukstreffer Djordje Mihailovic

Pas na 74 minuten spelen was het raak voor AZ. Mihailovic stond in de baan van een harde vrije trap van Sugawara en zag zijn kopbal tegen de touwen belanden.

Met een tegenstander uit het nietige Andorra, de nummer 55 van de wereld, zou je verwachten dat AZ het zichzelf niet al te moeilijk hoefde te maken. Of op z’n minst de kansen aaneen zou rijgen, zoekend naar goals. Trainer Pascal Jansen hamerde vooraf niet voor niets op het waken voor onderschatting.

Een gezonde dosis fanatisme

Het eerste bedrijf in het Estadi Nacional, met ruim 3000 zitplaatsen het grootste stadion van Andorra, gaf een andere gang van zaken weer. AZ was dominant, maar had amper uitgespeelde kansen. Tegenover het kwaliteitsverschil dat op papier groot was, zette Santa Coloma een gezonde dosis fanatisme.

Pas in minuut 42 nam AZ voor het eerst het Andorrese doel onder vuur. Jesper Karlsson schoot een directe vrije trap vlak over de deklat.

AZ trad aan met centrale verdediger Riechedly Bazoer, rechtsbuiten Mayckel Lahdo en linksachter David Møller Wolfe als meest in het oog springende spelers. Lahdo was met drie goals de topscorer in de voorbereiding, maar kon de afwezigheid van de onomstreden Jens Odgaard niet verbloemen. Odgaard zat na een blessure wel weer bij de wedstrijdselectie, maar was niet fit genoeg voor een basisplaats.

Tussen de palen

Vlak na rust was Santa Coloma een aantal keer gevaarlijk. Het schot van Ivan Garrido in de linkerhoek was de eerste van de wedstrijd tussen de palen en een makkelijke prooi voor AZ-keeper Mathew Ryan. Aanvoerder Daniel Toribio schoot uit een directe vrije trap naast.

Tien minuten na de pauze ging een afstandsschot van Yukinari Sugawara naast. Dani de Wit vergat iets later de ruimte in de zestien te benutten toen hij door Karlsson vogelvrij voor het doel werd gezet. AZ sloeg daarna aan het wisselen, met de komst van Kenzo Goudmijn, Ernest Poku en Djordje Mihailovic op de plaatsen van Sven Mijnans, Lahdo en De Wit.

De goal van Mihailovic was welkom om AZ een goede uitgangspositie te geven voor de return. Die is volgende week donderdag in het AFAS Stadion.