Dominic Thiem sneuvelt in achtste finale Australian Open tegen Grigor Dimitrov

Zo moet Thiem zijn doel om voor de tweede keer in zijn carrière een grand slam te winnen weer even uitstellen. De Oostenrijker won in september vorig jaar de US Open, maar beet tijdens drie andere finales op een grand slam in het stof. Twee keer op Roland Garros tegen Rafael Nadal, en tijdens de vorige editie van de Australian Open tegen Novak Djokovic.

Thiem ontsnapte eerder in het toernooi al aan uitschakeling door Nick Kyrgios. Ook toen kwam hij met 2-0 achter, maar rechtte hij op tijd zijn rug. Dimitrov staat voor de vierde keer in zijn loopbaan bij de laatste acht in Melbourne. Zijn beste prestatie Down Under zette hij vier jaar geleden neer, toen hij in de halve finale moest buigen voor Nadal.

Om opnieuw de laatste vier te bereiken moet Dimitrov afrekenen met Aslan Karatsev. De 27-jarige Rus versloeg in zijn achtste finale Felix-Auger Aliassime: 3-6, 1-6, 6-3, 6-3 en 6-4.